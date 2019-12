dpa/Christoph Soeder Bild: dpa/Christoph Soeder

Do 05.12.2019 | 07:25 | Interviews

- Hardt (CDU): "Moskau muss bei Aufklärung kooperieren"

Der mutmaßliche Auftragsmord an einem Georgier in Berlin-Moabit sorgt für erhebliche Verstimmungen zwischen Deutschland und Russland. Am Mittwoch wurden zwei russische Diplomaten des Landes verwiesen, Moskau kündigte prompt Gegenmaßnahmen an. Immer mehr deutsche Politiker fordern Konsequenzen. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt vermisst bislang ein klares Signal aus Moskau, an der Aufklärung des Falles mitzuwirken, wie er im Inforadio betont.

Hardt sagte im Gespräch mit Martin Krebbers, man erwarte von der russischen Regierung Zusammenarbeit. Die bleibe bislang aus, weswegen die Maßnahme der Ausweisung zweier russischer Diplomaten "unausweichlich" gewesen sei. "Immerhin haben wir nicht wie die Briten im Fall Skripal auch die Partner in der EU zu solchen Maßnahmen aufgerufen", betont der Unions-Politiker. Damals hatten insgesamt 15 EU-Staaten, darunter auch Deutschland, russische Diplomaten ausgewiesen.



Hardt erneuerte die Forderung nach einer "rechtsstaatlichen Zusammenarbeit mit Russland", die beide Seiten bräuchten. Im Fall des mutmaßlichen Auftragsmords an dem Georgier in Berlin hofft er auf ein Einlenken Moskaus. "Immerhin haben wir den Täter in Haft. Der schweigt aber zu seiner wahren Identität. Ich fordere Russland dazu auf, hier mit aufzukären. Russland kann die Vorwürfe ausräumen, und dass dies nicht geschieht, macht uns argwöhnisch", so Hardt.



Infobox: Der mutmaßliche Auftragsmord im Kleinen Tiergarten Am 23. August 2019 war ein 40-jähriger Georgier im Kleinen Tiergarten in Berlin-Moabit von hinten erschossen worden. Sein Mörder hatte sich ihm am helllichten Tag auf einem Fahrrad genähert und auf Rücken und Kopf gezielt. Der mutmaßliche Täter, ein 49-jähriger Mann mit russischem Pass, wurde kurz nach der Tat gefasst. Seit seiner Festnahme schweigt er.



Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch die Ermittlungen übernommen. Grund: Es bestünden "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass die Tötung von Tornike K. entweder im Auftrag von staatlichen Stellen der Russischen Föderation oder solchen der Autonomen Tschetschenischen Republik als Teil der Russischen Föderation erfolgt ist. Im Hinblick auf diesen mutmaßlichen politischen Hintergrund der Tat wurde die Schwelle zum Anfangsverdacht nunmehr überschritten", wie die Ermittler mitteilten.



Schuster warnt vor "Rückfall in die Zeit des Kalten Krieges"

Neben Hardt haben bereits zahlreiche andere deutsche Politiker Konsequenzen gefordert und vor einer Verschlechterung des deutsch-russischen Verhältnisses gewarnt. So sagte der CDU-Innenexperte Armin Schuster der "Bild"-Zeitung: "Wenn die Ermittlungen ergeben, dass Russland diesen Mord verantwortet, befinden wir uns in einer neuen Lage. Das wäre ein Rückfall in die Zeit des Kalten Krieges." Für diesen Fall forderte er Konsequenzen: "Dann müssen die Spionageabwehr und die Auslandsaufklärung gegen Russland deutlich ausgeweitet werden." Dies bedeute den Einsatz von mehr Technik und Personal, "aber auch alle Befugnisse offensiv anzuwenden".



tagesschau.de BR/NDR Mord an Georgier in Berlin - Kanzlerin Merkel verteidigt Ausweisungen Der mutmaßliche Auftragsmord an einem Georgier in Berlin belastet das Verhältnis zwischen Russland und Deutschland immer stärker. Das Auswärtige Amt wies zwei russische Diplomaten aus. Kanzlerin Merkel begründet diesen Schritt mit deutlichen Worten.

Der FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff forderte die Bundesregierung auf, für Klarheit zu sorgen. Die Regierung müsse "ihre Erkenntnisse, die zur Ausweisung der Diplomaten geführt haben, jetzt ungeachtet russischer Kritik umgehend offenlegen", sagte der Fraktionsvize den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag).



Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin sagte der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag): "Russland hätte besser daran getan, mit den Strafverfolgungsbehörden in dieser Frage zu kooperieren statt zu blockieren und zu dementieren."

Linke ruft zur Zusammenarbeit auf