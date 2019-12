- Landrat Lindemann: "Der Ball liegt im Spielfeld von Tesla"

Der Landkreis Oder-Spree rechnet täglich mit Planungsunterlagen für die geplante Tesla-Fabrik in Grünheide. Schon 2021 soll dort die Produktion aufgenommen werden und zunächst etwa 3.000 Mitarbeiter beschäftigen. Rolf Lindemann (SPD), Landrat von Oder-Spree, appelliert an Tesla, effektiv zu kooperieren, um auch entsprechende Genehmigungsverfahren zügig auf den Weg bringen zu können.



"Unsere Verwaltung kann sehr schnell sein, die Startaufstellung läuft", betont der Landrat im Gespräch mit Klemens Schulze. Man habe auch für mehr Personal gesorgt, um das vier Milliarden Euro schwere Projekt umzusetzen.



"Tesla steht am Anfang des Planungsprozeses, das Landesumweltamt ist hier federführend. Wir werden dann an den richtigen Stellen einbezogen", erklärt er. Wichtig sei in jedem Fall, dass tatsächlich alle örtlichen Behörden wie die Naturschutzbehörde, die Wasserbehörde, das Denkmalamt, Bauordungsamt und der Bodenschutz in den Prozess integriert werden. Der Ball liege im Spielfeld von Tesla, so Lindemann: "Tesla hat jetzt in der Hand, in welcher Qualität die Unterlagen vorgelegt werden und wie schnell wir dann auch in Genehmigungsverfahren vorankommen."