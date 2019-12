rbb/Schiller Bild: rbb/Schiller

Mi 04.12.2019 | 16:05 | Interviews

- "Sie haben dem Ansehen der Polizei massiv geschadet"

Die neun Polizisten in Cottbus, gegen die jetzt der Staatsschutz ermittelt, sollten eigentlich den Spruch "Stoppt Ende Gelände!" übermalen, aber sie ließen zwei große weiße Buchstaben zurück. DC und ein Ausrufezeichen, zwei Krebs-Symbole. DC steht für den rechtsextremen Slogan "Defend Cottbus", Cottbus verteidigen. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) verspricht die vollständige Aufklärung des Falls und sagt, dass rechtextreme Tendenzen in der Polizei nicht geduldet werden dürfen. So sieht es auch Inka Gossmann-Reetz, die innenpolitische Sprecherin der SPD im Potsdamer Landtag.