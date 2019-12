imago images/Stephen Shaver Bild: imago images/Stephen Shaver

Mi 04.12.2019 | 12:25 | Interviews

- China-Experte: "Vieles wird kritischer gesehen"

Bei allem Streit zwischen den Nato-Partnern - in einem Punkt sind sie sich einig: China stellt militärisch eine neue Bedrohung dar. Von einem wachsenden Einfluss Chinas ist im Abschlussdokument des Nato-Gipfels von London die Rede. China-Experte Thomas Eder vom Mercator Institut in Berlin sieht die Neubewertung Chinas auch in europäischen Wirtschaftsinteressen begründet.



Die Kernfrage lautet in diesen Tagen: Wie mächtig ist China? Laut Eder habe die Macht enorm zugenommen, was das Arsenal angeht und das Training der Volksbefreiungsarmee. Die Expansion schreite ebenfalls voran, mit Basen im Ausland, beispielsweise im afrikanischen Dschibuti. "Aber das ist aber aktuell gar nicht das Kernthema für die Nato. Ihr geht es darum, wie China sicherheitsrelevant immer näher an Europa herankommt. Das bereitet einigen Mitgliedern zunehmend Sorge." Gemeint sei hier der Ausbau von kritischer Infrastruktur, wie etwa des neuen Mobilfunkstandards 5G, Cyberattacken, die von China ausgehen und um politische Einflussnahme, wie etwa Fehlinformationen, wie man es bereits von Russland kenne.



Europäische Wirtschaftsinteressen im Fokus

Aber wie soll sich die Nato dagegen wappnen? "Es geht darum, festzulegen, wie sich die Nato positionieren soll. 2019 wurden viele Arbeitsgruppen gebildet mit dem Thema China. Das Thema fällt jetzt also nicht vom Himmel. Im Moment ist es aber noch ein Balanceakt." Man sehe das Thema als Chance und Herausforderung zugleich, so Eder weiter. Eder sagt, es sei hier auch immer ein Abwägen zwischen wirtschaftlichen Interessen und Werten. Und: "Bei der 5G-Diskussion geht es vor allem um europäische Wirtschaftsinteressen. Mit Ericsson und Nokia haben wir die großen Anbieter. Die Nato-Agenda China wird ganz klar auch von Deutschland bespielt.“

Infobox Chinas Volksbefreiungsarmee Die Volksbefreieungsarmee, kurz VBA, ist die reguläre Streitkraft der Volksrepublik China. Im Falle eines Krieges wird sie von der Bewaffneten Volkspolizei und der sogenannten Volksmiliz unterstützt. Sie ist numerisch die stärkste Armee der Welt und sie verfügt auch über Kernwaffen. China hat (hinter den USA) die zweithöchsten Militärausgaben weltweit. Oberbefehlshaber: Xi Jinping (Vorsitzender der ZMK)

Militärischer Befehlshaber: Fang Fenghui (Generalstabschef)

Aktive Soldaten: 2.260.000 (Stand 2017)

Reservisten: 1.452.500 (Stand 2017)

Militärbudget: 250 Mrd US-Dollar (Stand 2018)

Anteil an Bruttoinlandsprodukt: ca. 2 Prozent



Militärischer Konflikt zwischen USA und China