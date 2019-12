- Bartels: "Europa muss enger zusammenkommen"

Bei allem Streit zwischen den Nato-Partnern - in einem Punkt sind sie sich einig: China stellt militärisch eine neue Bedrohung dar. Von einem wachsenden Einfluss Chinas ist im Abschlussdokument des Nato-Gipfels von London die Rede. China-Experte Thomas Eder vom Mercator Institut in Berlin sieht die Neubewertung Chinas auch in europäischen Wirtschaftsinteressen begründet.