- "Nato muss Politik der offenen Tür überdenken"

Auch wenn der Dienstag mit einem Empfang bei der Queen feierlich endete, verlief der Auftakt des Nato-Gipfels alles andere als harmonisch. Besonders US-Präsident Trump und sein französischer Amtskollege Macron machten tiefe Gräben deutlich. Am Mittwoch soll es nun um die strategische Ausrichtung des Bündnisses gehen. Der Konfliktforscher und Nato-Experte Matthias Dembinski empfiehlt der Nato, sich von bestimmte Zielrichtungen zu verabschieden.



Das gelte insbesondere für die "Politik der offenen Tür", für Versprechen also, weitere osteuropäische Staaten in das Militärbündnis zu holen. "Die Nato muss überlegen, ob sie damit nicht einen Konflikt schafft, den sie nicht unter Kontrolle bekommt", warnt Dembinski und gibt damit dem französischen Präsidenten Macron recht, der eine Annäherung an Russland empfohlen hatte, um wiederum die Annäherung Russlands an China zu hemmen.