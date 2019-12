- Giegold (Grüne) fordert EU-Verfahren gegen Malta

Nach dem Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia vor zwei Jahren kommt die Regierung Maltas in immer größere Bedrängnis. Mehrere Politiker sind zurückgetreten, auch Premierminister Joseph Muscat hat für Januar seinen Rückzug angekündigt. Eine EU-Delegation macht sich aktuell ein Bild von der Lage im kleinsten EU-Land, mit dabei ist der Grünen-Europapolitiker Sven Giegold. Für Muscat fordert er im Inforadio-Interview scharfe Konsequenzen.



Parteiübergreifend gebe es unter den EU-Parlamentariern kein Vertrauen mehr in die maltesischen Regierungsstellen: "Seit Jahren gibt es Beweise und Hinweise auf schwere Wirtschaftskriminalität und Korruption in Malta, und trotzdem gab es keine Verurteilungen und Ermittlungen", so Giegold.



Am Dienstag traf die EU-Delegation auch den unter Druck stehenden maltesischen Regierungschef Muscat, der für Januar seinen Rücktritt angekündigt hatte. Giegold spricht von einem "frostigen Treffen". Muscat müsse früher und zügig gehen, er sei schon jetzt nicht mehr tragbar. Bis Januar reiche die Zeit, um Spuren zu verwischen, "das wäre ein schlechtes Signal für die maltesische Demokratie", meint Giegold. Beim EU-Gipfel nächste Woche solle Muscat am besten gar nicht mehr erscheinen, "das wäre eine Zumutung", so der Grünen-Politiker.



Gefragt sei jetzt die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die zügig ein EU-Rechtsstaatsverfahren gegen Malta einleiten müsse. "Wir brauchen dafür auch ein klares Signal aus Berlin. Aber von der Leyen kann das auch selbst machen, das ist ein erster Testfall für sie." Bei einem solchen Verfahren sind Sanktionen gegen Malta möglich - zum Beispiel könnten dem Land bestimmte Mitgliedsrechte entzogen werden.