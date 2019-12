- Bildungsexperte: "Den Schülern wird das Lesen ausgetrieben"

Die neue Pisa-Studie zeigt: Deutsche Schüler bleiben im internationalen Vergleich der OECD-Länder Mittelmaß, die 15-Jährigen haben sich im Vergleich zur Pisa-Studie 2016 im Lesen und Rechnen sogar verschlechtert. Helmut Hochschild ist ehemaliger Leiter der Neuköllner Rütli-Schule, war langjähriger Lehrer-Ausbilder und sagt im Inforadio-Interview: "Häufig denkt man in den Schulen zu fachspezifisch."



Im Lesen lag ein Schwerpunkt dieser Pisa-Studie. 20 Prozent der 15-Jährigen lesen unterdurchschnittlich gut und die Hälfte dieser 15-Jährigen liest nicht gerne. Liegt das Problem in der Schule? Hochschild führt im Inforadio-Interview bezüglich des schlechten Abschneidens beim Lesen ein für ihn sehr prägendes Beispiel an. In einer achten Klasse wurden Liebesgedichte durchgegangen. Struktur und das Versmaß wurden bestimmt. Das Analytische sei sehr wichtig, wurde ihm von den Lehrern gesagt.

Und hier liege laut Hochschild genau der Knackpunkt: "Wenn wir über Unterricht nachdenken mit der fachspezifischen Analytik, mit der Pisa da rangeht, drängt uns das genau in die falsche Richtung. Wir überlegen nicht, wozu wir im Alltag lesen, sondern wir versuchen, analytisch heranzugehen." In der Praxis gehe es meistens um die Frage: Wie bringe ich Jugendliche zu einem guten Abschluss, der dann häufig noch Überprüfungen ausgesetzt sei. "Doch damit erzeuge ich kein Lesevergnügen", so Hochschild.