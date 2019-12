dpa Bild: dpa

Di 03.12.2019 | 11:05 | Interviews

- Pisa-Studie 2018: "Man muss besorgt sein"

Schüler in Deutschland haben sich in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften nochmals verschlechtert, wie die aktuelle Pisa-Studie zeigt. Besonders die Lesekompetenz macht den Bildungswissenschaftlern Sorge. Prof. Kristina Reiss, die deutsche Pisa-Koordinatorin, sieht die Politik in der Pflicht - und die Eltern.



Nach mehrjährigem Aufwärtstrend bis 2013 erlebt Deutschland nun den zweiten Pisa-Knick in Folge. Die deutschen Schüler haben sich in allen drei Bereichen der internationalen Vergleichsstudie - Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften – leicht verschlechtert. Sie erzielten jeweils etwas weniger Punkte als bei der vorherigen Untersuchung, die 2016 veröffentlicht wurde. Auch damals waren die Werte in zwei Bereichen schon gesunken.



Allerdings, so betont Prof. Kristina Reiss im Gespräch mit Klemens Schulze, liege Deutschland “immer noch signifikant oberhalb des Durchschnitts aller OECD-Staaten" und damit auf einem guten Niveau. In Mathematik und Naturwissenschaften sei Deutschland sogar deutlich besser als der Durchschnitt der OECD-Länder. Der Abstand zur Spitzengruppe in Europa und Asien mit Singapur, Hongkong, Japan, Estland, Kanada oder Finnland bleibt dennoch groß, heißt es in der Studie.

Infobox Die Pisa-Studie Die Pisa-Studie ist die größte internationale Schulleistungsvergleichsstudie. Dieses Mal nahmen rund 600.000 Schülerinnen und Schüler aus 79 Ländern teil, in Deutschland knapp 5.500. Es war die mittlerweile siebte Runde. Seit dem Jahr 2000 werden für den Vergleichstest alle drei Jahre weltweit Hunderttausende Schüler im Alter von 15 Jahren in den Bereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften getestet.



Seit dem "Pisa-Schock" von 2000/2001 wurde am Dienstag die inzwischen siebte Pisa-Studie vorgelegt. Deutschland hatte sich seitdem immer weiter verbessert. Beim letzten Mal, 2016, gab es bei den Ergebnissen allerdings wieder einen leichten Knick nach unten.



Schwerpunktmäßig wird jeweils ein Bereich stärker abgefragt. Diesmal ging es vor allem um die Lesekompetenz. Die Tests finden inzwischen vor allem am Computer statt. Die Schüler müssen sich durch verschiedene Aufgaben klicken.



Das Vorlesen darf nicht zu kurz kommen

Bedenklich findet Reiss, dass jeder fünfte 15-Jährige in Deutschland beim Lesen nur ein sehr geringes Leistungsniveau erreicht. Das heißt, er oder sie kann mit ganz einfachen Leseanforderungen nicht umgehen. Auch in Mathe und Naturwissenschaften liegt der Anteil der leistungsschwachen Schüler bei rund 20 Prozent. "Man muss besorgt sein, 20 Prozent sind ein viel zu hoher Prozentsatz", warnt Reiss.



Auch das Interesse am Lesen schwindet laut aktueller Pisa-Studie: "50 Prozent der Jugendlichen lesen nur, wenn sie Informationen brauchen. Das ist zwar auch im Ausland so, aber das ist überhaupt kein Trost", beklagt sie. Lesen umfasse hierbei nicht nur Bücher oder Zeitungen, sondern explizit auch Lesen im Internet, betont die Bildungswissenschaftlerin. Gefragt seien hier schon die Eltern: "Das Vorlesen ist ein ganz wichtiger Bereich. Eltern dürfen diese frühkindliche Phase nicht unterschätzen!"

Soziale Herkunft nach wie vor ausschlaggebend