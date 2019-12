dpa Bild: dpa

Mo 02.12.2019 | 15:25 | Interviews

- "Chinas Strategie beim Klimaschutz nicht abschätzbar"

China ist für rund ein Drittel des globalen Ausstoßes an Treibhausgasen verantwortlich. Nun will das Land früher als geplant eine Kehrtwende beim CO²-Ausstoss einleiten. Jan Christoph Steckel leitet die Arbeitsgruppe "Klimaschutz und Entwicklung" am Mercator Institute on Global Commons and Climate Change Berlin. Im Inforadio sagt er, trotz des anstehenden Emissionshandels werden in China gleichzeitig mehr Kohlekraftwerke gebaut.