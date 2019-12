- Dreyer: "In einer Koalition müssen Gespräche möglich sein"

Zudem muss die Doppelspitze das Personaltableau klären: Der Parteitag muss auch drei Stellvertreter wählen. Juso-Chef Kevin Kühnert, der das siegreiche Duo unterstützt hatte, hat Interesse an einem Vizeposten angemeldet. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil warf noch am Samstagabend von einer Äthiopien-Reise aus ebenfalls seinen Hut in den Ring. Der Niedersachse ist zwar als Scholz-Unterstützer und als Verfechter eines Verbleibs in der Koalition bekannt - aber die Kandidatur ist nicht aussichtslos, da ihm auch Parteilinke Anerkennung zollen etwa für die Durchsetzung der Grundrente oder dem Schutz der Paketboten.

Viele wünschen sich auch eine prominentere Rolle von Familienministerin Franziska Giffey, die ebenfalls für einen pragmatischen Regierungskurs steht. Die Brandenburgerin habe aber selbst bei der SPD im Osten wenig Rückhalt, heißt es im Lager von Esken und Walter-Borjans. Und Dreyer verwies in einer Telefonkonferenz des Parteivorstandes am Samstagabend auf das formale Verfahren, dass jede Kandidatur für einen Vizeposten von mindestens einem SPD-Bezirk unterstützt werden müsse.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin selbst, die in der eigenen Partei als Integrationsfigur gilt, wird womöglich nicht für einen Vizeposten zur Verfügung stehen. Erste Weichenstellungen trifft das erweiterte SPD-Präsidium am Dienstag. Über 40 Vertreter der Parteiführung, der Bundestagsfraktion, Minister und Ministerpräsidenten gehören dem Gremium an. Der Parteivorstand soll erst am Donnerstag tagen, einen Tag vor Beginn des Parteitages, und den Leitantrag wie auch einen Vorschlag für das Personaltableau beschließen.