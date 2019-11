dpa/ Patrick Pleul Bild: dpa/ Patrick Pleul

Sa 30.11.2019 | 07:24 | Interviews

- Appell für friedliche Kohleproteste in der Lausitz

In der Lausitz geht es am Samstag voraussichtlich hoch her, die Umweltaktivisten von "Ende Gelände" haben diverse Protestveranstaltungen geplant. Arbeitsplätze contra Klimaschutz lautet die Devise. Klaus-Peter Schulze ist CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Cottbus und Mitglied im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages. Im Inforadio hat er für gewaltfreie Proteste appelliert.