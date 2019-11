- IHK-Verkehrsexperte: "BER-Verkehrsanbindung verursacht Engpässe"

Mit der Eröffnung des BER wird der Flughafen Tegel sukzessive schließen, das bedeutet: rund 70.000 Menschen werden dann täglich zusätzlich ab Flughafen Schönefeld fliegen. Ganz klar ist auch: Dann wird es voller in den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch auf den Straßen nach Schönefeld. Der Impuls sei erst einmal positiv, so Krause, denn es werde mehr gebaut und auch mehr Betriebe siedeln sich im Gebiet um den Flughafen an. Mindestens 40.000 neue Einwohner werden in den kommenden zehn Jahren in Flughafennähe wohnen. Hinzu kommen 80.000 neue Beschäftigte. Das bedeutet auch: "Es wird eine Vielzahl an Engpässen auf den Straßen geben", so Krause.



Engpässe auf Straßen und Schiene

Jeweils auf der Straße und auf der Schiene wird es acht Engpässe geben, sagte der IHK-Verkehrsexperte. Dabei wird "die Schiene der Problemlöser am BER sein müssen. Wir brauchen mehr Züge, mehr S-Bahnen und eine Verlängerung der U7", so Krause. Die Berliner Politik und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) würden diese Entwicklung mit "offenen Ohren" verfolgen. Der VBB plant derzeit, ab dem Eröffnungstag des BER wesentlich mehr Züge bereitzustellen. Planung und Bau von neuen Schienenprojekten dauerten allerdings zehn bis 15 Jahre. Derzeit müsse man also "mit dem leben, was da ist", sagte Krause.



Die Verzögerungen bei der Verkehrsplanung lägen auch daran, dass hier zwei Bundesländer miteinander einig werden müssen. Aber auch mit der steigenden Zahl der Fluggäste habe niemand gerechnet, so Krause. Diese wird - auch nach eher konservativen Schätzungen der Flughafengesellschaft - zwar langsamer, aber weiter wachsen.