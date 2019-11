- Wirtschaftswissenschaftler: "Konsumverzicht um Schaden abzuwenden"

Zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Klimaschutz gibt es einen Zielkonflikt - so die These von Oliver Holtemöller. Er ist stellvertretender Leiter des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Für ihn ist klar, Klimapolitik fängt auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an.

Gehe die Wirtschaftstätigkeit zurück, beobachtet Holtemöller auch, dass die Emissionen zurückgingen. Kleine Konjunkturdellen könnten also durchaus kurzfristig zum Klimaschutz beitragen. "Aber das ist so ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, dass man da nicht zu viel erwarten sollte", sagt der Wirtschaftswissenschaftler.



Konsumverzicht sei sinnvoll, denn nur so könnten Klimaschäden in der Zukunft eingedämmt werden. "Das ist eine ganz normale Investitionsrechnung", so Holtemöller. Beispielsweise sollte die Braunkohle gegen nachhaltige Energieerzeugung augetauscht werden - dies sei aber in einer kurzen Zeitspanne mit Kosten verbunden.



Innovationen machen noch keinen Klimapolitik

Alleine durch mehr Innovationen wird die Klimawende nicht zu stemmen sein - denn das Geld für neue Technologien und Forschung müsse irgendwo abgezogen werden, so der Wirtschaftswissenschaftler. Diese Kostendeckung müsse auch aus dem Verzicht auf Konsum generiert werden.



Hinzu komme, so Holtemöller, dass der Klimawandel ein globales Problem sei. Denn hierzulande werden zwar viele Emissionen ausgestoßen, doch die Folgen des Klimawandels erst stückweise sichtbar. Große Katastrophen sind hingegen in Ländern zu erwarten, die sehr arm sind und in denen die Bevölkerung deswegen wenig geschützt werden kann.



Weniger umweltschädlich konsumieren

Verbraucherinnen und Verbraucher seien somit auch in der Verantwortung: Es könne nicht angehen, dass Deutschland nur über die Reduktion von CO2 die Klimapolitik steuere. Es gehe auch darum, weniger Produkte zu konsumieren, die eine schlechte Öko-Bilanz haben.