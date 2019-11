- EU-Abgeordnete: "Klimakrise ist für viele schon Realität"

Die Parlamentarier der Europäischen Union haben den Klimanotstand ausgerufen. Mit diesem symbolischen Akt wollen sie die EU-Kommission zu konkreten Maßnahmen gegen den Klimawandel auffordern. Delara Burkhardt ist Abgeordnete im Europaparlament. Im Inforadio hat die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Abgeordneten gesagt: "Wir haben die moralische Verpflichtung, was gegen den Klimawandel zu tun."

Der ausgerufene Klimanotstand löse die Probleme nicht, sagt die Europaabgeordnete und weiter: "Es geht darum, damit ein Symbol zu setzen dafür, dass man mehr handeln will." Denn für viele sei die Klimakrise bereits Realität. Sie erinnert etwa an die Überschwemmung in Venedig etwa zwei Wochen zuvor.

Durch den Klimanotstand und die beschlossene Resolution zur UN-Klimakonferenz haben alle politischen Bereiche den Auftrag, etwas für das Klima zu tun, so Burkhardt. Dabei sei es nicht nur Aufgabe der Umweltministerien, das Thema im Blick zu haben. In der Handelspolitik etwa müsse umgedacht werden. Denn die Art, wie Handel betrieben werde, sorge für Umweltleiden anderswo: "Es ist lukrativer einen Wald zu verbrennen als ihn zu schützen", sagte sie in Hinblick auf die Waldbrände im Amazonas.

Außerdem werde die EU über nachhaltige Lieferketten beraten und den Status Quo in Frage stellen.