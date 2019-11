- BGH stärkt das "Recht auf Vergessen" im Internet

Das Bundesverfassungsgericht hat das "Recht auf Vergessen" im Netz gestärkt. Geklagt hatte ein Mann, der 1982 wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde und seine Strafe abgesessen hatte. Verlage müssen nun dafür sorgen, dass Berichte mit seinem vollen Namen nicht mehr auffindbar sind. Denn das verstoße gegen das Persönlichkeitsrecht des Mannes, erklärt Klaus Hempel aus der Rechtsredaktion in Karlsruhe.



Das Persönlichkeitsrecht des Klägers wiege sehr hoch, so die Begründung für das Urteil. Er habe daher ein Anrecht darauf, dass Artikel, die seinen vollen Namen enthalten, nicht mehr so einfach auffindbar und zu verbreiten sein dürfen. Deshalb müssen Verlage oder Rundfunkanstalten in Zukunft entsprechende technische Schutzmaßnahmen einbauen.

Hintergrund: Klage am Bundesgerichtshof zur Auffindbarkeit im Internet

Das Bundesverfassungsgericht hat die Rechte eines 1982 wegen Mordes verurteilten Mannes im Zusammenhang mit namentlicher Medienberichterstattung zumindest gestärkt. Der Erste Senat gab seiner Verfassungsbeschwerde gegen ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) mit einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss statt. (Az: 1 BvR 16/13)



Der Mann wehrt sich dagegen, dass Berichte des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" bei einer Internetsuche mit seinem Namen unter den ersten Treffern angezeigt werden. Zumutbare Vorkehrungen gegen diese Auffindbarkeit wären in Betracht zu ziehen gewesen, urteilten die Verfassungsrichter mit Blick auf das BGH-Urteil.



Die Grundrechte der Meinungs- und Pressefreiheit seien gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht abzuwägen. Während der aktuellen Berichterstattung seien grundsätzlich auch identifizierende Berichte über rechtskräftig verurteilte Straftäter zulässig. Das berechtigte Interesse an einer identifizierenden Berichterstattung nehme mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur Tat aber ab.



Nach Angaben des Bundesverfassungsgerichts sind in diesem Fall trotz gleichzeitiger Geltung der Rechte der Europäischen Union primär die deutschen Grundrechte zu prüfen. Grund: Das Fachrecht sei unionsrechtlich nicht vollständig vereinheitlicht und in den Mitgliedsstaaten unterschiedlich ausgestaltet.

(Quelle: dpa)