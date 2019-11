- Mieterverein: Internetportale sind Konkurrenz und Ergänzung

Am Mittwoch entscheidet der Bundesgerichtshof über die Zulässigkeit des Internetportals "wenigermiete.de". Darüber können Mieter schnell und ohne Risiko ihr Recht einfordern - zum Beispiel wegen der Mietpreisbremse. Die Gerichte sind uneins, ob solche Unternehmen klagebefugt sind. Reiner Wild ist der Geschäftsführer Berliner Mieterverein e.V. und befürwortet das Portal in einigen Fällen als sinnvoll.



Das Portal sei zu einem gewissen Teil auch Konkurrenz zum Mieterverein, sagte Wild. Gerade aber bei Streitfällen rund um die Mietpreisbremse kann weniger-miete.de in einem formalisierten Verfahren ohne persönliche Interaktion oder Beratung Ansprüche ausrechnen. Das lässt sich zwar durchaus auch auf der Webseite der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung durchführen, sagte Wild. Der Online-Rechner des Portals berechne dabei aber nicht nur eine Summe, sondern auch die Ansprüche der Mieter.



Für Mieter kann dies sehr lukrativ sein, denn die Provision des Portals wird nur genommen, wenn ein Mieter das Rechtsverfahren auch anschließend gewinnt. Dies sei besonders attraktiv für Menschen, die keine Rechtsschutzversicherung haben, so der Geschäftsführer des Mietervereins.



Wild teilt allerdings nicht die Auffassung des Unternehmens, dass ohne sie die Bürgerinnen und Bürger nicht zu ihrem Recht kämen. Das Angebot sei zwar niedrigschwellig, aber eben auch nicht so unmfassend wie bei einem Mieterverein. Wild ging am Mittwochmorgen davon aus, dass die Verfahrensweise des Portals als Rechtsdienstleistung vom Bundesgerichtshof anerkannt wird.