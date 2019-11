- Bauernproteste: Pfiffe und Buhrufe für Schulze und Klöckner

In Berlin demonstrieren am Dienstag Tausende Landwirte gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Dafür haben sie sich mit ihren Traktoren aus der ganzen Bundesrepublik auf den Weg gemacht. Am Mittag will Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zu ihnen sprechen. Zuvor hat die CDU-Politikerin im Inforadio betont, wie wichtig die Unterstützung von Politik und Verbrauchern für die Bauern sei.