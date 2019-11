- "Traktorenparkplatz" in Berlin durch Proteste der Landwirte

Rund 5.000 Traktoren werden am Dienstag zum Bauerprotest am Brandenburger Tor erwartet. Am Nachmittag will auch Agrarministerin Julia Klöckner von der CDU zu den Demonstranten sprechen. Worum es den Landwirten bei ihrem Protest geht, bringt Inforadio-Redakteurin Aurelie Winker auf den Punkt.