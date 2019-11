- Klöckner: "Wir müssen unsere Landwirte unterstützen"

Am Dienstag wollen Landwirte mit einer Sternfahrt in Berlin gegen das Agrarpaket der Bundesregierung protestieren. Dafür haben sich Tausende Traktoren aus ganz Deutschland auf den Weg gemacht. Bereits am Montag ist daher in Brandenburg mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Am Dienstag werden für die Sternfahrt viele Straßen in Berlin unpassierbar. Welche das sind, erklärt Margitta Hoppe aus der Inforadio-Verkehrsredaktion.