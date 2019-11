dpa Bild: dpa

Mo 25.11.2019 | 16:05 | Interviews

- Protest der Landwirte - Verkehrsbehinderungen in der Region

Am Dienstag wollen Landwirte mit einer Sternfahrt in Berlin gegen das Agrarpaket der Bundesregierung protestieren. Dafür haben sich Tausende Traktoren aus ganz Deutschland auf den Weg gemacht. Bereits am Montag ist daher in Brandenburg mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Am Dienstag werden für die Sternfahrt viele Straßen in Berlin unpassierbar. Welche das sind, erklärt Margitta Hoppe aus der Inforadio-Verkehrsredaktion.

Für die ankommenden Konvois gibt es keinen genauen Zeitplan. Daher rät die Brandenburger Polizei allgemein damit, achtsam zu sein. Die Traktoren-Konvois sind mit gelben Lampen markiert und dürfen nicht überholt werden. Am Dienstag müssen sich Autofahrer den ganzen Tag über auf Behinderungen einstellen. Die Traktoren werden sich sternförmig in Richtung Großem Stern in Berlin bewegen. Teilweise werden aus diesem Grund auch die Ausfahrten der Stadtautobahn A100 gesperrt.



Informationen von rbb24 dpa/Carsten Rehder Sternfahrt - 5.000 Traktoren sollen durch Brandenburg nach Berlin rollen Tausende Landwirte wollen am Dienstag gegen das geplante Agrarpaket der Bundesregierung protestieren - und zwar mit ihren Traktoren, mitten in Berlin. Aus Süddeutschland haben sich schon die ersten auf den Weg gemacht. In Brandenburg drohen schon ab Montag Staus.

Staus zu erwarten