- Kriminologe: "Frauen lassen sich Gewalt nicht mehr gefallen"

Die aktuelle Statistik des Bundeskriminalamts zeigt, dass immer mehr häusliche Gewalt in Deutschland angezeigt wird. Im vergangenen Jahr sind demanch mehr als 140.000 Menschen Opfer versuchter oder vollendeter häuslicher Gewalt geworden. Die meisten der Opfer sind Frauen. Der Kriminologe Prof. Christian Pfeiffer sagte im Inforadio, dass es zwar noch ein Dunkelfeld gebe. Grundsätzlich müssten die schlagenden Männer aber eher damit rechnen, dass ihre Taten angezeigt würden.



Neben den angezeigten Fällen gebe es ein Dunkelfeld, erklärt der Kriminologe. Besonders bei Vergewaltigungen gehe man davon aus, dass etwa nur 15 Prozent angezeigt werden. Studien im Dunkelfeld würden aber zeigen, dass es immer weniger Körperverletzungen und Tötungen im häsulichen Umfeld gebe. Pfeiffer sagt, die Frauen seien mutiger geworden: "Sie sind stäker, haben mehr Selbstbewusstsein und lassen sich die Dinge nicht mehr gefallen."

In den vergangenen Jahren habe das Gewaltschutzgesetz zu einer Verbesserung geführt. Wenn die Polizei wegen häuslicher Gewalt gerufen werde, kann diese den Täter sofort der Wohnung verweisen. Das schaffe Spielraum für Beratung, erklärt der Kriminologe. Dennoch brauche man mehr Plätze in Frauenhäusern. Warum die Quote zwischen Anzeigen und Verurteilungen in Berlin geringer sei als etwa in Sachsen, das müsse erst noch untersucht werden.