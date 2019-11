- Hilfe bei Gewalt: "Länder müssten bei Personal nachsteuern"

Laut Kriminalstatistik wurden im vergangenen Jahr 122 Frauen in Deutschland von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet. Jede dritte Frau soll einmal im Leben von Gewalt betroffen sein. 120 Millionen Euro sollen nun das Unterstützungssystem fördern. Das Geld fließe aber in bauliche Maßnahmen, erklärt Katja Grieger, die Geschäftsführerin beim Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff), im Inforadio und weiter: "Allerdings wird durch dieses Geld keine einzige Personalstelle mehr geschaffen."

Das Förderprogramm bedeute einen wichtigen Fortschritt in der Barrierefreiheit, erklärt Katja Grieger. "Frauen mit Behinderung sind ganz überproportional von Gewalt betroffen", sagt die die Geschäftsführerin beim Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland. Damit werde für sie die Zugänglichkeit zu den Hilfsangeboten verbessert.

An dieser Stelle seien die Angebote am Rande der Kapazitäten und voll. Das Problem liege an der Kompetenzaufteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Nun müsste laut Grieger die Politik in 16 Bundesländern nachsteuern und in Personal investieren.