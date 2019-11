dpa Bild: dpa

Mo 25.11.2019 | 09:05 | Interviews

- Dregger: "Inhaltlich steht die CDU hervorragend da"

In Leipzig ist der Bundesparteitag der CDU am Wochenende mit einer Reihe von Beschlüssen zu Ende gegangen. Mit großer Mehrheit lehnten die Delegierten einen Antrag der Jungen Union ab, über die Kanzlerkandidatur in einer Urwahl zu entscheiden. Stattdessen soll das auf einem Parteitag Ende kommenden Jahres geschehen. Der Berliner CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger war dabei und sieht die Beschlüsse auch für Berlin als richtungsweisend.