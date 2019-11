- Klingbeil: "Die Zeit der Schau nach Innen muss vorbei sein"

Die CDU hat auf ihrem Bundesparteitag am Wochenende in Leipzig eine Reihe von Beschlüssen gefasst. Die SPD steht hingegen vor dem Ergebnis der Mitgliederbefragung zur neuen Parteiführung. Lars Klingbeil ist SPD-Generalsekretär und bestätigte die Zusammenarbeit in der Groko - doch mahnte er vor mangelndem Parteizusammenhalt wie er ihn derzeit bei der Union beobachte.

Kritik von Friedrich Merz vom CDU-Parteitag interessiere ihn "ehrlicherweise überhaupt nicht", so Klingbeil. Merz hätte aus seiner Sicht die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zuletzt aus dem Hintergrund beschädigt, sagte der SPD-Politiker. Dies sei auch eine Mahnung an die SPD, die am 29. November entscheide, wer die Partei zukünftig führen wird. "Diejenigen, die da gewinnen, haben die volle Unterstützung der gesamten SPD verdient", so Klingbeil. "Wir dürfen die Fehler, die die Union an dieser Stelle macht, nicht wiederholen". Vor allem gehe es darum, dass sich die Partei geschlossen hinter die gewählte Führung stelle. "Das passiert bei der Union nicht."



Ende der Innenschau

Die SPD beschäftige sich nicht eitel mit sich selbst - sondern nehme sich mehr Zeit als bei früheren Verfahren. Dadurch soll es mehr Transparenz bei der Entscheidung geben und alle Parteimitglieder einbezogen werden. Allerdings soll die Introspektive nicht anhalten, denn, so Klingbeil: "Es gibt große Herausforderungen in diesem Land, die wir als SPD angehen wollen."



Die Zusammenarbeit in der Großen Koalition bekräftige der Generalsekretär. Allerdings müsse auch in die Zukunft geschaut und eventuell überlegt werden, ob es nach der nächsten Bundestagswahl neue Bündnispartner für die Sozialdemokraten gäbe. Ebenso müsse die SPD wieder stärker werden. Ob er selbst Generalsekretär bleibe, beantwortete Klingbeil nicht - aktuell stehe die Frage nach der Parteiführung im Vordergrund.