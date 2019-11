- Autor Grund: "Wir müssen nicht von allem Eigentümer sein"

Egal ob im Netz oder auf der Einkaufsmeile in der Innenstadt: Beim Einkaufen gibt es mittlerweile fast keine Limits mehr. Autor und Konzeptdesigner Moritz Grund hat sich daher gefragt, wie viele Dinge er wirklich zum Leben braucht – und über Jahre hinweg mit nur 100 Dingen gelebt.



Mit 100 Dingen zu leben war nicht so schwer, als Grund das Experiment begann – denn vor gut sieben Jahren war er noch Student und lebte ohne Familie in einer WG. Schwer fiel es ihm vor allem, sich von besonderes gelungenen uoder aufwändigen Porzellanentwürfen zu trennen - Grund ist Konzept- und Produktdesigner.



Mittlerweile hat Grund drei Kinder im Kindergartenalter, besäße aber dennoch weniger als der Durchschnittseuropäer - also weniger als 10.000 Dinge. "Es ist ziemlich aufgeräumt und sortiert bei uns", sagt der Autor. Mit seinen Kindern würde er über die Frage diskutieren, ob es notwendig sei, eine Sache zu kaufen oder zu besitzen oder ob man sie sich auch von Freunden borgen könne. "Wir konsumieren einfach recht wenig", so Grund, denn seine Familie wolle nicht die gesamte Lebenszeit mit Erwerbstätigkeit und Konsumzeit verbringen. Leihen und Tauschen seien gute Strategien, man müsse nicht "von allem Eigentümer sein".



Weniger Materielles, mehr Erlebnisse

Auch seine Kinder zögen dabei mit - Kleidung ließe sich problemlos tauschen, in der Kita gäbe es einen Spielzeugtag, zu Anlässen bekämen die Kinder auch materielle Wünsche erfüllt - Grund plädiert jedoch, dass Zeit oder ein gemeinsames Erlebnis für seine Kinder viel nachhaltiger seien.



Ganze ohne Konsum gehe es aber auch bei ihm nicht, so der Autor. Doch statt alles neu zu besitzen, könne man auch gute gebrauchte Dinge erwerben, die genauso viel Freude bereiten. Nicht alles müsse nagelneu produziert werden und lande dann schlimmstenfalls in der Tonne, so der Designer.

Mehr über den Autor

Erfahren Sie hier.