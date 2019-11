imago images / Steffen Kuttner Bild: imago images / Steffen Kuttner

Sa 23.11.2019 | 08:24 | Interviews

- Petitionen live: Eine BürgerInnen-Versammlung im Olympiastadion?

Fridays for Future und das Startup einhorn planen für Juni 2020 eine BürgerInnenversammlung im Berliner Olympiastadion. 90 000 Menschen sollen live Petitionen in den Bundestag schicken: etwa zum Klimawandel, zur Mietenfrage und zur Erbschaftssteuer. Per Crowdfunding-Kampagne soll die Miete fürs Stadion zusammenkommen. Mitinitiator Waldemar Zeiler erzählt, warum ein Unternehmen Vertragspartner sein muss und dass hinter allem die Frage steht: "Wie können wir mehr Druck machen?"