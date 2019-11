- Ziebs: "Feuerwehren stehen in der Mitte der Gesellschaft"

Werden die Feuerwehren in Deutschland von rechtsnationalen Kräften unterwandert? Davor warnte der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Hartmut Ziebs - und ging noch weiter und nannte in diesem Zusammenhang auch die AfD. Jetzt wird Ziebs dafür heftig angegriffen, fünf von sieben Vizepräsidenten fordern seinen Rücktritt. Außerdem wird Ziebs massiv bedroht, in E-Mails als Schande und Zumutung für jeden aufrichtigen Bürger beschimpft. Ziebs ist darüber betrübt, steht aber zu seinen politischen Äußerungen.



"Die Drohungen betrüben und bedrücken mich", sagte Ziebs.Er habe einfach seine politische Meinung gesagt. Eine Droh-E-Mail soll von einer Freiwilligen Feuerwehr in Dortmund stammen - doch die E-Mail wurde allem Anschein nach gehackt. "Ich weiß auch, dass die Feuerwehrleute in Deutschland nicht so sind. Die stehen in der Mitte der Gesellschaft", sagte Ziebs.



Feuerwehr in der Mitte der Gesellschaft

Die Feuerwehr müsse politisch neutral bleiben - aber Ziebs möchte vor rechtsextremen Tendenzen warnen. "Ich werde mich nie gegen eine Partei aussprechen, aber gegen rechtsnationale Tendenzen. Das ist eine politische und keine parteipolitische Aussage", so der Präsident des Feuerwehrverbands. Besonders dann brauche es Widerworte, wenn rechte Gruppen versuchten, die Feuerwehren zu unterwandern. Denn die Feuerwehr stelle für rechtsgesinnte Gruppen gewissermaßen ein Idealbild dar, so Ziebs: Sie dürfen Uniformen in der Öffentlichkeit oder eine Flagge tragen. Auch unter den Feuerwehrkräfte selbst würde es auch mal "deftige" politische Diskussionen geben, alle Parteien und Anschauungen seien vertreten. Aber dies sei belebend und konstruktiv, so der Präsident des Feuerwehrverbands.



Wie geht es nun weiter? Anfang Dezember gäbe es ein Treffen der Landesverbandsvorsitzenden, um weitere Vorwürfe gegen Ziebs zu klären. Insgesamt drei Vorwürfe, darunter jener des Bruches mit der politischen Neutralität, würden dort verhandelt.

Hintergrund: Staatsschutz ermittelt wegen Drohungen gegen Feuerwehrverbands-Chef



Nach zwei Drohmails gegen den Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbands (DFV), Hartmut Ziebs, hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Hagen am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) darüber berichtet. Der Staatsschutz in Hagen sei zuständig, weil Ziebs im Zuständigkeitsbereich in Schwelm wohne. Zum genauen Inhalt der Drohungen machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.



Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete, dass es in einer der Mails unter anderem hieß: «Du Stück Scheiße gehörst täglich ausgepeitscht und ohne Schutzausrüstung als erster Mann ins Feuer gejagt.» Die Nachricht sei von einer Adresse einer Freiwilligen Feuerwehr in Dortmund gekommen. Ziebs sagte dem RND, dass er schon einige beleidigende Nachrichten bekommen habe, doch diese hätten eine neue Stufe erreicht.



Ziebs steht seit Tagen im Zentrum einer verbandsinternen Debatte. Fünf seiner Stellvertreter hatten ihn zum Rücktritt aufgefordert. Die genauen Gründe dafür sind nicht bekannt. In einem Interview hatte er gesagt: «Die teilweise rechtsnationalen Tendenzen bei der AfD sind eine Gefahr für die Demokratie. Es wäre dramatisch, wenn die Feuerwehr da reinrutscht.»

(Quelle: dpa)