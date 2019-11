- Dieselfahrverbot auf Neuköllns Straßen

Seit Freitagvormittag ist die Silbersteinstraße in Berlin-Neukölln zwischen Hermann- und Karl-Marx-Straße für Dieselfahrzeuge bis einschließlich Euronorm 5 gesperrt. Insgesamt sollen in Neukölln und Mitte knapp drei Kilometer Straße gesperrt werden, die Umsetzung wurde aber immer wieder verschoben. Wir haben mit Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel über die Hintergründe gesprochen.



Das erste Diesel-Durchfahrverbot in Berlin gilt seit Freitag in der Neuköllner Silbersteinstraße zwischen Hermannstraße und Karl-Marx-Straße. Das bestätigte das Bezirksamt Neukölln rbb|24 auf Nachfrage. In der Silbersteinstraße hängen nach rbb-Informationen bereits erste Verbotsschilder.



Das Fahrverbot gilt für Dieselautos bis einschließlich der Euronorm 5 sowie Diesel-Lkw. Ursprünglich wollte der Bezirk die Schilder am Montag montieren, kurzfristig wurden die Arbeiten aber auf Freitag vorgezogen.



Schild steht, Verbot gilt

Sobald die Schilder montiert sind, gilt auch das Durchfahrverbot. Voraussichtlich am Mittwoch sollen auch die Fahrverbotsschilder in einem Abschnitt der Hermannstraße zwischen Emser Straße und Silbersteinstraße aufgehängt werden und damit das Durchfahrverbot in Kraft setzen.



Das Verwaltungsgericht Berlin hatte die Durchfahrverbot zur Verbesserung der Luftqualität im Herbst 2018 angekündigt - die Einführung wurde durch die Verwaltung immer wieder verschoben, wie rbb|24 mehrfach berichtete.



Auch im Bezirk Mitte wurden Fahrverbote gerichtlich angeordnet. Ab wann diese genau gelten sollen, will das Bezirksamt in der nächsten Woche bekanntgeben.

Knapp drei Kilometer sind betroffen



In Mitte und Neukölln wird auf insgesamt 2,9 Kilometern die Durchfahrt für Dieselfahrzeuge bis einschließlich Euronorm 5 verboten sein. Entsprechende Straßen hatte der Senat im Juli im Rahmen seines Luftreinhalteplans festgelegt. Dabei geht es um 0,05 Prozent des Berliner Straßennetzes. Die kürzeste betroffene Strecke (Alt-Moabit) ist 150 Meter lang. Der längste Abschnitt, auf der Leipziger Straße, misst 840 Meter. Weitere Durchfahrverbote werden auf der Brücken-, Reinhardt-, Friedrich-, Strom-, Hermann- und Silbersteinstraße eingerichtet. Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) hatte eigentlich "spätestens Anfang September" als Starttermin für die Dieselfahrverbote angepeilt.



Dabei wird es Ausnahmen geben: Anlieger und Schwerbehinderte dürfen die Verbote ignorieren, ebenso Taxifahrer, Handwerker, Liefer- und Pflegedienste.



In Berlin sind von den Dieselfahrverboten mehr als 192.000 Autos betroffen, in Brandenburg sind es knapp 289.000. Hinzu kommen leichte und schwere Nutzfahrzeuge. Wer in einer Verbotszone erwischt wird, zahlt als Pkw-Fahrer 25 Euro, als Lkw-Fahrer 75 Euro. Kontrolliert werden soll das Durchfahrverbot von der Polizei - in der Praxis wird das aber aller Voraussicht nach kaum durchführbar sein.

(Quelle: rbb|24)