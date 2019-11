- Überall: "Beim Berliner Verlag hat es an Sensibilisierung gefehlt"

Die Berliner Zeitung hat eine lange Leidenszeit hinter sich, mittlerweile gehört sie dem Verleger-Paar Holger und Silke Friedrich, die mit IT-Firmen viel Geld gemacht haben. Vor kurzem kam heraus: Holger Friedrich hat in seiner Militärzeit für die Stasi Berichte über seine Kameraden geliefert. Zudem saß er im Aufsichtsrat eines Biotech-Unternehmens. Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes, kritisert die Entwicklung, sieht den Verlag aber auch auf dem Weg zur Besserung.

Friedrich stamme nicht im engeren Sinne aus dem Medienbereich, so Überall - es fehle hier möglicherweise die Einfühlung für die Brisanz der Themen. Möglich sei auch, dass Friedrich schlichtweg die Gepflogenheiten der Medienbranche nicht kenne. Das sei bisweilen erfrischend, kann aber auch gefährlich werden, sagte Überall: "Die Glaubwürdigkeit beim Berliner Verlag ist gefährdet."



Strikte Trennung von Funktionen

Der Pressekodex sagt eindeutig: Wo es Doppelfunktionen gibt, müssen alle Beteiligten auf strikte Trennung dieser Funktionen achten. Dies gilt sowohl für Redakteure als auch für den Verleger, so Überall. "Das heißt nicht, dass man nicht berichten darf. Aber man muss es dann eben transparent machen." Beim Deutschen Presserat gab es dazu auch bereits Beschwerden über den Berliner Verlag.



Der Berliner Verlag sucht deshalb nach neuen Strategien und will sich unter anderem ein neuen Redaktionsstatut geben. Überall bezeichnete es als den richtigen Schritt, dass Friedich das operative Geschäft im Aufsichtsrat verlässt und Verhaltensregeln aufstellen möchte. Auch Journalistinnen und Journalisten seien nicht immer frei von Konflikten - sie können beispielsweise Anteile an einem Unternehmen halten und dadurch Berichterstattung anregen. "Eigentlich gehört es zum berufsethischen Standard, sich ständig damit auseinanderzusetzen, wo Interessenkonflikte entstehen können", so der Vorsitzende des DJV.