- Kevin Kühnert als SPD-Stellvertreter? "Mache ich von Bedingungen abhängig"

Bevor sich entscheidet, wer die SPD künftig führen wird, stellt sich Kevin Kühnert zur Wiederwahl als Juso-Vorsitzender. Dann will er für einen Posten im SPD-Vorstand kandidieren. "Wofür ich genau kandidiere, mache ich auch von den Rahmenbedingungen abhängig", sagt Kühnert im Inforadio. Und damit meint er unter anderem, ob das Juso-Favoriten-Duo Esken-Borjans an die Spitze kommt.



Bevor die Entscheidung über eine SPD-Spitze gefällt wird, stellt sich Juso-Chef Kevin Kühnert auf dem Bundeskongress der Parteijugend in Schwerin zu Wiederwahl. "Ich bin in allererster Linie Juso-Vorsitzender", sagte er im Inforadio. Er finde es aber auch wichtig, transparent zu kommunizieren. Deshalb habe er vorab angekündigt, sich auch auf einen Posten im SPD-Vorstand zu bewerben.

Gestaltungsspielraum als Stellvertreter

"Wofür ich genau kandidiere, mache ich auch von den Rahmenbedingungen abhängig", so Kühnert. Es gebe 34 Posten im SPD-Vorstand, unter anderem den des Stellvertreters. Auch eine konkrete Kandidatur für den Stellvertreter-Posten schließt Kühnert nicht aus. "Weil ich damit einen Gestaltungsspielraum verbinde, weil ich Ziele habe, die ich mit der SPD erreichen will."

Zwei Kandidaten-Duos stehen im Stichwahl-Rennen für den SPD-Parteivorsitz: Klara Geywitz und Olaf Scholz sowie Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Die Jusos favorisieren das Paar Esken-Borjans.

Pauschales Kandidieren auf Posten: "Unglaubwürdig"

Warum er sich nicht vorab auf den Stelllvertreter-Posten in der SPD festlege? "Weil ich es unglaubwürdig finde, wenn Politikerinnnen und Politiker einfach pauschal auf irgendwelche Posten kandidieren, komme was da wolle", sagte Kühnert. Seinen Namen habe er aber auch in den Ring geworfen, weil die Zeit zwischen Wahl der SPD-Spitze und den weiteren Personalentscheidungen nur fünf Tage betrage. "Die Zeit ist einfach zu knapp."