- Verhafteter Anwalt Yilmaz S.: Spionage im Auftrag der BRD?

Türkische Behörden haben im September den Anwalt Yilmaz S. verhaftet, der für die Deutsche Botschaft in Ankara als sogenannter Kooperationsanwalt gearbeitet hat. Er prüfte unter anderem Angaben von Asylsuchenden. Nun wirft die türkische Regierung dem Mann Spionage für Deutschland vor. Türkische Zeitungen schrieben, S. habe "Verbindungen zu einer Terrororganisation" gehabt. Andreas Spinrath vom WDR war an der Recherche beteiligt und erläutert die Hintergründe.

Etwa fünf Prozent der Dokumente zur Beantragung von Asyl in Deutschland sind laut Auswärtigem Amt gefälscht. Kommt es zu dem Verdacht, wird innerhalb der Türkei der Kooperationsanwalt Yilmaz S. kontaktiert - er schaut sich die Fälle genauer an. Seine Nachforschungen legen die türkischen Behörden nun offenbar als "Spionage" aus. Das Auswärtige Amt wolle sich wegen der Festnahme klärend einschalten, so Spinrath. Es habe aber keine rechtlichen Befugnisse, denn der Anwalt sei türkischer Staatsbürger.



Aufmerksam wurden die Behörden auf Yilmaz S., weil viele seiner Mandanten Anhänger der Gülen-Bewegung und PKK-nahe Kurden sind. "Die Behörden werfen ihm vor, dass er im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland Asylbewerber unterstützt, die aber eigentlich Gegner der Erdogan-Regierung sind", so Spinrath. Er nutze damit seine Stellung als Anwalt für politische Aktivitäten aus, so die Essenz der Spionagevorwürfe aus Sicht von Spinrath.



Die Daten der Asylsuchenden sind nun in die Hände der türkischen Behörden und auch zum Teil des Geheimdienstes gelangt. Das Auswärtige Amt hat die Betroffenen kontaktiert, denn dies könnte ihnen gefährlich werden. Die Behörden wüssten mit Hilfe der Akten im Detail über politische Aktivitäten Bescheid.

