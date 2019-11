imago images/ Schoening Bild: imago images/ Schoening

Anfang 2020 soll der Mietendeckel kommen und die Zuständigkeiten will der Senat so verteilen: Mietsenkungen Senat - Mietendeckel-Anliegen die Bezirke. Das sorgt für Ärger und wurde beim Rat der Berliner Bezirksbürgermeister am Donnerstag diskutiert. Am Mittag folgte ihre Entscheidung - sie wollen den Mietendeckel nicht kontrollieren. Thorsten Gabriel aus der Redaktion Landespolitik kennt die Einzelheiten.