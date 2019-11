imago images / Emmanuele Contini Bild: imago images / Emmanuele Contini

Do 21.11.2019 | 07:05 | Interviews

- Joachim Pfeiffer (CDU): Für eine Windrad-Abstandsregelung

1000 Meter Abstand zu Wohnhäusern sollen künftig Windräder haben. So wollen es Union und das Bundeswirtschaftsministerium. Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, unterstützt diese Idee. Der Abstand schütze die Menschen in den betroffenen Regionen und sorge außerdem für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung für Windkraftanlagen.



Der Plan vom Wirtschaftsministerium 1000 Meter Abstand zu Wohnbebauung sollen künftig Windräder haben. Der Gesetzentwurf aus dem Wirtschaftsministerium sieht außerdem vor, dass diese Regel schon greifen soll, sobald fünf Wohnhäuser zusammenstehen. Quelle: dpa