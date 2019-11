- Bezirksbürgermeister Kleebank: Senat muss Mietendeckel-Anlaufstelle sein

Die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung berät am Dienstag über einen Mietendeckel. Das Ziel: Steigende Mieten in der Hauptstadt in den Griff zu bekommen. Was aber sieht der Mietendeckel in Berlin überhaupt vor und wann könnte er kommen? Inforadio-Redakteur Henning Wächter bringt es auf den Punkt.