- Sondland zum Impeachment-Verfahren: "Alle waren informiert"

Im Impeachment-Verfahren gegen Präsident Donald Trump hat ein weiterer wichtiger Zeuge die Bühne betreten: Gordon Sondland, Hotelbesitzer und Großspender, den Trump zum Botschafter bei der Europäischen Union ernannt hatte. Sondland hat ausgesagt, dass Trump unter anderem Militärhilfen für die Ukraine von Gegenleistungen der Regierung in Kiew abhängig gemacht habe, wie ARD-Korrespondentin Katrin Brand berichtet.



Hintergrund: Sondland belastet Trump schwer



In den Impeachment-Ermittlungen gegen den US-Präsidenten hat der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, Donald Trump schwer belastet. Es sei Druck auf die ukrainische Regierung ausgeübt worden, damit diese Ermittlungen in die Wege leitet, die Trumps Rivalen Joe Biden hätten schaden können, sagte Sondland. Er sei im Sommer zu dem Schluss gelangt, dass die Auszahlung der Militärhilfe in Höhe von fast 400 Millionen Dollar nicht erfolgen würde, solange sich Kiew nicht öffentlich zu Ermittlungen unter anderem gegen die Gasfirma Burisma verpflichte, erklärte Sondland weiter im US-Kongress.



Sondland bestätigte auch, dass ein von dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj gewünschter Besuch im Weißen Haus von der öffentlichen Ankündigung der Ermittlungen abhängig gemacht worden sei. "Herr Giuliani hat die Wünsche des Präsidenten der Vereinigten Staaten ausgedrückt, und wir wussten, dass diese Ermittlungen dem Präsidenten wichtig waren."



"Wir wollten nicht mit Herrn Giuliani zusammenarbeiten"

Der Botschafter erklärte, dass Trump ihn und andere Diplomaten gezwungen habe, in der Ukraine-Politik mit Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani zusammenzuarbeiten. Giuliani war bei dem Drängen auf die ukrainischen Ermittlungen gegen die Bidens federführend. "Wir wollten nicht mit Herrn Giuliani zusammenarbeiten", beteuerte Sondland. Doch hätten sie Trumps Anweisung befolgt, um sich nicht die Möglichkeit entgehen zu lassen, die Beziehungen zu Kiew zu verfestigen.



Sondlands Aussage umfassender als zuvor

Sondland gilt als Schlüsselfigur in der Ukraine-Affäre. Ihm wird vorgeworfen, zusammen mit Trumps persönlichem Anwalt Giuliani eine Art "Nebendiplomatie" mit der Ukraine geführt zu haben, die vor allem Trumps Wiederwahl dienen sollte. Diesen Vorwurf wies Sondland zurück.



Sondland hatte bereits Mitte Oktober hinter verschlossenen Türen im Kongress ausgesagt und später - nachdem er nach eigenen Angaben seine "Erinnerung aufgefrischt" hatte - weitere Details hinzugefügt. In den vergangenen Tagen hatten ihn mehrere Zeugen ins Zentrum der Affäre gerückt. Seine ausführliche Aussage heute ging nun weit über seine bisherigen Angaben hinaus.

(Quelle: tagesschau.de, Stand 20.11.2019)