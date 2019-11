- SPD-Politikerin Spranger: "Das Projekt TVO dauert schon viel zu lange"

Wer zwischen Biesdorf und Köpenick mit dem Auto unterwegs ist, braucht für die sieben Kilometer im Berufsverkehr gut eine Dreiviertelstunde. Der Berliner Senat plant seit 2008 eine neue Autotrasse, doch bis heute tut sich nichts. Aus Protest dagegen wollen Anwohner am Mittwochabend die wichtige Kreuzung B1/B5 - Blumberger Damm blockieren. Iris Spranger ist Sprecherin für Bauen der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und hat viel Verständnis für den Ärger der Bürger.



Zur Umsetzung der Tangentialverbindung Ost (TVO) gehören auch vier Eisenbahnüberführungen, die gebaut werden müssen. Dazu gab es ursprünglich eine Vereinbarung mit der Deutschen Bahn, die aber laut Spranger einseitig von der Bahn aufgekündigt wurde. Jetzt fehle es am Fachpersonal, um die Arbeit fortzusetzen, so die SPD-Politikerin.



Es sei eine "Sauerei", so Spranger, dass die Bahn sich nicht an ihren Vertrag halte. Es habe das Projekt zurückgeworfen, dass die Bahn sich aus dem Projekt zurückgezogen hat. Hier seien auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und die CDU vor Ort gefordert, auf die Bahn zuzugehen. Hinzu kämen "unzählige Planungsvarianten", so Spranger, bei denen man "die Bürgerinnen und Bürger vor Ort mitnehmen" wolle. Sie könne die Ungeduld der Menschen vor Ort nachvollziehen: "Es dauert mir auch viel zu lange", sagte die Bauexpertin.



Der nächste Schritt, so Spranger, sei die Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens im Jahr 2021. Ebenso sei noch eine Einwohnerversammlung im Januar kommenden Jahres geplant.