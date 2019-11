- Weizsäcker-Biograf: "Fritz war aufgeschlossen und unprätentiös"

Der gewaltsame Tod des Chefarztes der Berliner Schlosspark-Klinik, Fritz von Weizsäcker, ist bislang nicht aufgeklärt. Während die Ermittlungen laufen, gibt es viele Beileidsbekundungen von der Familie und Weggefährten. Der Spiegel-Journalist und von Weizsäcker-Biograf Hans-Joachim Noack hat ein Buch über die Familie geschrieben und beschreibt Fritz von Weizsäcker als aufgeschlossenen Familienmenschen.

Fritz von Weizsäcker sei ihm im Alter von 56 Jahren während seiner Recherchen als "erfreulich aufgeschlossen und unprätentiöser Gesprächspartner erschienen", so Noack. Das habe dazu beigetragen, dass er die Biografie der Familie von Weizsäcker überhaupt schreiben konnte.



Eine Laufbahn als Arzt war ursprünglich nicht Fritz von Weizsäckers Lebensziel. Doch sein Bruder Andreas erkrankte vor knapp drei Jahrzehnten an Krebs und verstarb 2008. Fritz von Weizsäcker wollte sich so viel medizinisches Know-how aneignen, wie es nur ging, um seinen Bruder zu retten. Dadurch kam er zur Medizin. Wie aber auch bei allen anderen von Weizsäckers hätte auch Fritz politische Ambitionen an den Tag gelegt. Er habe sich dabei im Laufe der Zeit immer weiter den Liberalen angenähert, so Noack. Schließlich wurde er aktives Mitglied der FDP.



Seine Verwandten beschreiben Fritz von Weizsäcker als ausgesprochenen Familienmenschen, so Noack. Er soll ein ausgeglichenes, "auf Harmonie ausgelegtes Wesen" gehabt haben, war beliebt und kommunikativ, so der Journalist.

Buchtipp:

Hans-Joachim Noack

Die Weizsäckers. Eine deutsche Familie

Siedler Verlag, September 2019

432 Seiten, gebunden

ISBN-13: 978-3827500793