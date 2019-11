- "Kokainschwemme" in Europa

In Deutschland wird immer mehr Kokain beschlagnahmt. Die Sicherheitsbehörden haben2019 erstmals mehr als zehn Tonnen der Droge sichergestellt. Die Menge habe sich damit innerhalb weniger Jahre fast versiebenfacht. Das hat eine Recherche des NDR ergeben. NDR-Reporter Benedikt Strunz gehört zu dem Recherche-Team und beleuchtet die Hintergründe des Drogengeschäfts.

Webtipp:

Die Recherche zu Kokaingeldwäschenetzwerken von Benedikt Strunz und dem Team des NDR können Sie unter diesem Link kostenfrei anhören.



Hinter vorgehaltener Hand würden Polizei- und Zollfahnder zugeben, dass nur jedes zehnte Kilogramm Kokain, das deutsche Häfen passiert, auch gefunden wird. Das lässt darauf schließen, dass etwa derzeit geschätzte 100.000 Tonnen Kokain tätsächlich ins Land gelangt sind. Dies passe ins Bild, denn weltweit sprächen Fahnder von einer regelrechten "Kokainschwemme".



Drogenbanden rüsten auf

Grund dafür ist die Expansion der Anbaufläche in Kolumbien und Peru, aber auch die technische Verbesserung bei der Extraktion des Koka-Stoffes. Auch die Exportstrukturen seien gewachsen - manche Häfen in Brasilien, aber auch Antwerpen in Brüssel, seien mittlerweile fest in der Hand von Drogenbanden, so Strunz.



Auch die Gewalt nähme zu. Bislang war der Kokainmarkt in den Händen der italienischen Mafia, jetzt drängten auch Gruppen aus dem Westbalkan dazu. Geldwäsche in Westafrika und im Libanon ist ein weiterer Faktor im Kokaingeschäft - und das Geld flösse durchaus auch in die Terrorfinanzierung im Nahen Osten, so Strunz. In Deutschland sei die Geldwäsche aufgrund der fehlenden Bargeldobergrenze besonders lukrativ, ebenso liefen derartigen Verfahren nur schleppend, denn es gebe zu wenig Personal, so der Journalist.



Das BKA würde jetzt reagieren und eine der Maßnahmen sei es, dass Häfen in Bremerhaven und Hamburg gesichert werden vor Drogenbanden. Dies bedeute auch, dass man die Korruption bei Zollbeamten und Hafenmitarbeitern eindämme.