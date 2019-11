- Mobilität: "Landkreise müssen besser angebunden werden"

Wie soll die Mobilität der Zukunft aussehen? Die Bundesregierung will den Öffentlichen Nahverkehr in der Stadt und auf dem Land stärken. Dafür startet Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) das "Bündnis für moderne Mobilität" zusammen mit den Ländern und Kommunen. Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages, begrüßt im Inforadio die Initiative. Er sagt, man müsse Landkreise geschickt mit den Städten verbinden.

Mobilität bedeute Lebensqualität für Menschen, die gesellschaftliche Teilhabe sowie wirtschaftliche Aktivität, so der Präsident des Landkreistages. Gleichzeitig müsse moderne Mobilität so organisiert werden, dass die Umwelt und das Klima geschont bleiben. Konkret heiße das, dass man auch in der Fläche eine Anbindung mit neuen Antriebsformen wie der E-Mobilität oder Wasserstoff im Nahverkehr schaffen müsse.

"Wir müssen die Städte mit den Landkreisen geschickt so verbinden, dass Arbeiten und Wohnen miteinander gut verbunden werden können", sagt Rainhard Sager. Dass die Mittel erhöht werden, sei gut. Allerdings ist demnach dem Landkreistag wichtig, dass die Länder die Mittel nicht nur für die Schiene, sondern auch für Busse ausgeben können.