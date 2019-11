- "Die Stärke der NATO ist, dass alle füreinander einstehen"

In Brüssel treffen sich die NATO-Außenminister. Dabei werden sie auch über den Zustand des Bündnisses sprechen. Bundesaußenminister Maas will bei dem Treffen eine Reforminitiative vorstellen. Das zeige, dass sich Deutschland der Dramatik und Handlungsnotwendigkeit bewusst sei, sagt Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik im Inforadio. Wichtig sei, die politische Funktion der NATO zu stärken und ein Signal der Geschlossenheit.



Langfristig müsse ein grundsätzliches Problem der NATO gelöst werden, sagt Claudia Major: "dass wir zunehmend unterschiedliche Sicherheitsinteressen haben." Die Frage sei, ob es an Abstimmungsmöglichkeiten oder eher am Willen sich zu abzustimmen fehle.

Militärisch funktioniere das Bündnis aus 29 Staaten gut, sagt die Politikexpertin. Dazu gehöre die Bündnis- oder Krisenverteidigung etwa bei der Annexion der Krim. "Wo es rumpelt, ist die politische Dimension." So sei derzeit unklar, wie sich die USA weiter in Europa engagieren wolle. Außerdem gebe es große Zweifel am Bündnispartner Türkei seit der Militäroffensive in Nordsyrien.