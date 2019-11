Nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags in Brandenburg zeigt sich der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg mit dem Ergebnis zufrieden. "Wir sind froh, dass es in Brandenburg zu einer stabilen Regierung kommt", sagte Jens Graf im Inforadio. Am Dienstag haben Vertreter von SPD, CDU und Grünen den Vertrag unterschrieben.

Unterstützung beim Wachstum oder beim Strukturwandel



Brandenburg wachse wieder, viele Berliner zögen in das Bundesland. Probleme könnten nur übergreifend gelöst werden, meinte Graf. "Gemeinden und Land müssen enger miteinander zusammenarbeiten." Er freue sich über die Ankündigung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), dass die Zusammenarbeit auf Augenhöhe sein werde.

Positiv sei auch, dass die Finanzierung der Kitas angefasst werde und dass es Regionalbeauftragte in der Staatskanzlei geben werde, so Graf. "Die Regionen müssen in allen Teilen des Landes unterstützt werden. Die Lausitz braucht Unterstützung im Rahmen des Strukturwandels. Die Region um Berlin herum braucht Unterstützung, das Wachstum zu bewältigen."