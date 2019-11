imago/Steinach Bild: imago/Steinach

Di 19.11.2019 | 07:05 | Interviews

- "Wir wollen nicht mehr, dass Abhängige auf dem U-Bahnhof konsumieren"

Die U-Bahnlinie U8 ist eine der Linien, in deren Bahnhöfen das Drogenproblem am deutlichsten zutage tritt. Drogenhandel und Verwahrlosung an Kottbusser Tor, Schönleinstraße und Hermannplatz rücken durch Bürgerbeschwerden immer mehr in den Vordergrund. Falko Liecke (CDU) ist stellvertretender Bezirksbürgermeister und Gesundheitsstadtrat von Neukölln und hat angekündigt, zusätzliche Sozialarbeiter auf einige U-Bahnhöfe zu schicken. Im Inforadio sagt er, das seien reine "Notwehrmaßnahmen".

Die Sozialarbeiter sollen den Abhängigen aufzeigen, wo sie Hilfe bekommen können, erklärt der Gesundheitsstadtrat von Neukölln. "Wir wollen nicht mehr, dass die Abhängigen auf dem U-Bahnhof konsumieren." Bisher finanziere der Bezirk alle Maßnahmen selbst, erklärte Liecke. Das reiche bei weitem nicht aus.

Falko Liecke bemängelt eine fehlende Initiative des Senats und ein fehlendes berlinweites Lagebild zu dem Drogenproblem. Im Interview fordert er mehr uniformierte Polizeipräsenz auf den U-Bahnhöfen, damit dort Dealer nicht mehr ihr Geschäft betreiben. Außerdem fordert der Politiker die Verfolgung der Dealer und eine Justiz, die knallhart verurteilt.

"Es kann nicht sein, dass er Bezirk da alleingelassen wird."