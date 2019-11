- Politologe: Entscheidung über SPD-Vorsitz nicht leicht

Es war als das einzige TV-Duell und die letzte öffentliche Debattenrunde vor der SPD-Stichwahl geplant: Am Montagabend sind die Kandidatenteams Olaf Scholz / Klara Geywitz und Norbert Walter-Borjans / Saskia Esken ein letztes Mal live gegeneinander antreten. Jetzt sind die rund 425 000 Parteimitglieder am Zug, sie stimmen über die Parteispitze ab. Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas hat das TV-Duell verfolgt. Im Inforadio hat er gesagt, die Entscheidung werde auch nach dem Auftritt nicht leicht für die Mitglieder.

Die Debatte ist laut dem Politikwissenschaftler der Freien Universität Berlin sachlich verlaufen. Die größten Unterschiede seien bei den Themen der personellen Erneuerung, dem Verbleib in der Großen Koalition und der schwarzen Null hervorgetreten. Auch wenn beide Kandidaten-Teams betonte haben, dass sie nach der Wahl Brücken bauen wollten, sagt Faas: "Das sind keine Fragen, die kompromissfähig- und tauglich sind."

Auch nach dem Duell sei die Entscheidung nicht leicht für die Mitglieder. Zudem sei es eine Herausforderung, den Spannungsbogen fast ein halbes Jahr nach dem Rücktritt von Andrea Nahles zu halten. So haben sich bereits an der ersten Urwahl etwa 57 Prozent der SPD-Mitglieder beteiligt. Dennoch sagt der Politikwissenschaftler: "Am Ende wird glasklar dokumentiert sein, wie die Verhältnisse in der SPD verteilt sind."