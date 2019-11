imago images/Eibner Bild: imago images/Eibner

"Nassschnee-Phänomen": Österreicher befürchten mehr Lawinen durch Regen

In Tirol und in Kärnten hat der plötzliche Wintereinbruch dazu geführt, dass ganze Ortschaften abgeschnitten und ohne Strom sind. Nun fürchten sich die Menschen dort vor Starkregen. Denn das "Nassschnee-Phänomen" kann Lawinen leichter auslösen, wie Peter Höller, Lawinenexperte am Institut für Naturgefahren in Innsbruck, berichtet.