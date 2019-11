- "Funklöcher in der Uckermark sind existenzbedrohend"

Wie drängend das Problem von Funklöchern ist, zeigt sich vor allem in Brandenburg. Zahlreiche Landstriche fernab von Berlin und Potsdam gleichen einer Mobilfunkwüste. Der langjährige Chef der Stadtwerke Schwedt, Helmut Preuße, zeichnet im Inforadio ein düsteres Bild - und wirft der Bundesregierung in einem Punkt Versäumnisse vor.

An Akzeptanz für zusätzliche Funkmasten mangele es in der Region nicht: "Das Signal für Nichtgenehmigungen von Flächen für neue Funkmasten ist nicht stark. Die Menschen hier wissen, dass man von Masten abhängig ist, es gibt da keine große Gegenoffensive, weder von Unternehmen noch von Bürgern", bemerkt Preuße. Dass es mit neuen Masten nicht zügig vorangehe, liege an den angespannten Tiefbauressourcen, an Prioritäten der Mobilfunkanbieter und an Genehmigungsverfahren, die sich zu lange hinzögen. Hier sei der Gesetzgeber gefragt, so Preuße.



Grundsätzlich begrüße er die Mobilfunkstrategie der Bundesregierung ausdrücklich, auch die beschlossene Kommunikationsoffensive, die unter den Menschen für Akzeptanz für neue Funkmasten werben solle. Nur in einem Punkt habe er sich von der Kabinettsklausur in Meseberg mehr versprochen: "Das nationale Roaming ist in Meseberg nicht gekommen. Mit ihm könnten die Handynutzer zwischen den drei großen Netzen hin- und herwechseln, davon könnten die Menschen in der Uckermark profitieren. Hier hätte es eine Verpflichtung für die Netzbetreiber geben müssen", bemängelt Preuße.