Mo 18.11.2019 | 09:05 | Interviews

- Wie Großbritannien soziale Isolation bekämpft

Einsamen Menschen will seit Montag die rbb-Aktion "wirweihnachten.de" über die Weihnachtszeit hinweg helfen. In Großbritannien widmet sich sogar ein ganzes Ministerium jenen Menschen, die sich sozial isoliert fühlen. "13,5 Millionen Pfund wurden kleinen lokalen Initiativen zur Verfügung gestellt", berichtet unser London-Korrespondent Thomas Spickhofen. Die Mittel würden abgerufen - "Das zeigt, dass es Bedarf dafür gibt", so Spickhofen.