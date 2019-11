- Verleger der "Berliner Zeitung" bestätigt Stasi-Tätigkeit

Der Neueigentümer des Berliner Verlags, Holger Friedrich, hat eine Mitarbeit bei der DDR-Staatssicherheit eingeräumt. Er habe während seines Wehrdienstes unter Druck gehandelt, weil ihm selbst eine mehrjährige Haftstrafe gedroht habe. Medienpolitisch könne ihm das als Anfangsfehler ausgelegt werden, sagt rbb-Medienexperte Jörg Wagner. Drastische Folgen für den Verlag würden aber wohl ausbleiben.

Hintergrund: Neuer Verleger der "Berliner Zeitung" gibt Stasi-Tätigkeit zu



Der neue Verleger des Berliner Verlags ("Berliner Zeitung") war einem Zeitungsbericht zufolge in der DDR Inoffizieller Mitarbeiter (IM) der Stasi. Nach Recherchen der Zeitung "Welt" soll der IT-Unternehmer und Multimillionär, der den Berliner Verlag erst im September mit seiner Frau Silke Friedrich übernommen hat, unter dem Decknamen "Peter Bernstein" gearbeitet haben.



Handschriftliche Berichte zu mehr als 20 Personen

Nach Angaben der Zeitung soll Friedrich während seines dreijährigen Wehrdienstes in der Nationalen Volksarmee (NVA) als Unteroffizier Kameraden ausspioniert und teils schwer belastet haben. "Die Welt" beruft sich dabei auf Dokumente, die einem Rechercheteam der Zeitung aus der Stasi-Unterlagenbehörde vorliegen. Die Behörde habe aus der 125 Seiten langen IM-Akte Friedrichs 80 Seiten an die Zeitung weitergegeben.



Daraus ergebe sich, dass sich der heute 53-Jährige von Dezember 1987 bis Februar 1989 mit Stasi-Offizieren zu konspirativen Treffen zusammenkam. Überliefert seien zwölf größtenteils handschriftliche Spitzelberichte, in denen mehr als 20 Personen in identifizierbarer Weise genannt würden. Diese Erwähnung führte demnach dazu, dass die Stasi gegen einige der Betroffenen "Maßnahmen" verfügte. In einem Fall sollte ein Soldat gemaßregelt und strafrechtlich belehrt werden.



Friedrich spricht von "akuter Zwangssituation"

Inzwischen hat Friedrich in der "Berliner Zeitung" zu den Vorwürfen persönlich Stellung genommen und eine Tätigkeit für die Stasi zugegeben. Auf die Frage, ob die handschriftlich abgefassten Stasi-Berichte seine Unterschrift tragen, räumt Friedrich ein: "Davon ist auszugehen". Es habe sich aber um eine "Zwangssituation" gehandelt.



Friedrich beschreibt, dass er "unter dem Verdacht der Republikflucht" von der Militärabteilung der Staatssicherheit verhaftet worden sei. "Da ich zu diesem Zeitpunkt Militärangehöriger war, stand zudem der Vorwurf im Raum, Fahnenflucht zu begehen."



In einem Verhör habe ihm die Stasi nur zwei Möglichkeiten gelassen. Dabei beschreibt er die erste wie folgt: "Ich werde dem Militärstaatsanwaltschaft in Neubrandenburg überstellt mit der Aussicht auf eine mehrjährige Haftstrafe im Militärgefängnis Schwedt". Die Alternative sei gewesen: "Ich nehme das Angebot der beiden Vernehmungsoffiziere an und erkläre meine Bereitschaft, eine 'Wiedergutmachung' zu leisten." Friedrich erklärt, er habe die zweite Option gewählt, um sich "der akuten Zwangssituation zu entziehen". Darauf habe er eine Verpflichtungserklärung unterzeichnen müssen.



Im Bericht der "Welt" ist von insgesamt zwölf Spitzelberichten Friedrichs die Rede. In einer schriftlichen Beurteilung Friedrichs durch einen Führungsoffizier soll es heißen: "Er belastet in den Gesprächen Personen aus seinem Umgangskreis."



Redaktionsspitze der Berliner Zeitung nimmt Stellung

Die Redaktionsspitze der "Berliner Zeitung" erklärte, sie werde sich "sachlich und angemessen" mit der Situation auseinandersetzen. "Wir stehen für unabhängigen Journalismus und werden wie bereits in der Vergangenheit unseren Beitrag zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte leisten." In den 1990er Jahren wurde bei der "Berliner Zeitung", die es schon zu DDR-Zeiten gegeben hatte, die Stasi-Vergangenheit von Mitgliedern in der Redaktion durchleuchtet.



Auch der Herausgeber des Blattes und Vorsitzende der Geschäftsführung des Berliner Verlages, Michael Maier, meldete sich zum Stasi-Bericht zu Wort und erklärte in eigener Sache (online): "Wir haben die Auffassung vertreten, dass Redaktionsmitglieder mit einer Stasi-Akte nicht in einer freiheitlich-liberalen Zeitung als schreibende

Redakteure tätig sein können".



Berliner Zeitung setzt auf Transparenz

Mit Blick auf den WamS-Artikel ergänzte er, dass der Neuanfang immer noch nicht abgeschlossen sei. Für die "Berliner Zeitung" sei in diesem Zusammenhang von Bedeutung, dass die Integrität der Berichterstattung das höchste Gut ist. Dazu gehöre ein Höchstmaß an Distanz zu nicht journalistischen Interessen in der Berichterstattung und ein hohes Maß an Transparenz. "Die Veröffentlichung der verstörenden Geschichte des Holger Friedrich ist aus unserer Sicht ein Beitrag zu dieser Transparenz."



Die familieneigene Holding des Ehepaars Friedrich hatte den Berliner Verlag im September von der Unternehmensgruppe DuMont erworben. Über den Kaufpreis wurde Schweigen vereinbart. Branchenkenner gehen jedoch nach rbb-Informationen davon aus, dass er unter dem Preis liegt, den der verstorbene Alfred Neven DuMont vor zehn Jahren für den Verlag bezahlt hat. Dieser soll sich damals im dreistelligen Millionenbereich befunden haben.

