- IG Metall prognostiziert "selbstbewusste Belegschaft" bei Tesla

Der E-Auto-Hersteller Tesla kommt nach Brandenburg - für die Region und vor allem auch für den Strukturwandel in der Lausitz wird die Ansiedelung des Konzerns enorme Veränderungen mit sich bringen. Diese Ansicht vetritt auch Olivier Höbel, Bezirksleiter von IG Metall Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen. Tesla wird den regionalen Arbeitsmarkt deutlich beleben.



Teslas geplante Giga-Fabrik strahle nicht nur Innovationskraft aus, sondern sei auch ein wichtiges Signal an den Arbeitsmarkt in Brandenburg, so der IG Metall-Bezirksleiter. Besonders die Lausitz und andere Regionen würden unabhängig davon auch einen Infrastrukturausbau erleben. Dadurch wüchsen Berlin und Brandenburg noch enger zusammen. Diese Veränderungen werden spürbar werden in Grünheide, aber auch im Süden Brandenburgs - und auch der Flughafen BER werde eines Tages ein Faktor in dieser Kalkulation sein.



Das Projekt Tesla sei in vielerlei Hinsicht sicher, denn Elektromobilität sei nun mal ein Zukunftsthema, so Höbel. In Flächenländern wie Brandenburg wäre Mobilität oft nur mit dem Auto machbar, daher brauche es das Werk. Dennoch wäre ebenso wichtig, weiterhin in den Großstädten den Nahverkehr auszubauen.



In den USA sei Tesla nicht bekannt für besonders starke Kooperation mit den Gewerkschaften. Für Deutschland, so Höbel, könne dies aber nicht als Vergleichsmaßstab dienen. Man freue sich auf neue Arbeitsplätze, Kolleginnen und Kollegen und Investitionen - aber er gehe davon aus, dass bei Tesla eine selbstbewusste und fordernde Belegschaft entstehen wird.

Hintergrund: Tesla benötigt in Brandenburg bis zu 8.000 Mitarbeiter



In der ersten Stufe solle die Tesla-Fabrik über 3.000 Arbeitsplätze bringen, sagte Wirtschafts- und Energieminister Jörg Steinbach. Wenn das so realisiert werde, sei es die größte Industrieansiedlung in Brandenburg seit 1990 – also seit Gründung des Bundeslandes. Orientiert an der Planung für die Tesla-Fabrik in Schanghai sagte er, dann "wären wir vermutlich bei 7.000 bis 8.000 Arbeitsplätzen". Die Investitionen lägen in mehrfacher Milliardenhöhe.



Die Fabrik soll nach Angaben von Steinbach auf eine ausgewiesene Industriefläche in Grünheide-Freienbrink (Kreis Oder-Spree) kommen, wo auch mal eine BMW-Ansiedlung geplant war. Der Autokonzern hatte sich damals dann allerdings für Leipzig entschieden.



Linke und Grüne fordern gute Arbeitsbedingungen

Dagegen mahnte Brandenburgs Grünen-Landeschef Clemens Rostock, Tesla solle "nicht nur geografisch, sondern auch bei den tariflichen Arbeitsbedingungen in Brandenburg" ankommen. Deutlicher wurde der Vorsitzende der Linke-Fraktion, Sebastian Walter: "Leider ist Herr Musk in den USA nicht nur durch positive Visionen aufgefallen, sondern auch durch schlechte Arbeitsbedingungen und Gewerkschaftsfeindlichkeit." Er forderte, Tesla müsse sich und das Betriebsverfassungsrecht und an die Tarifbindung halten.



Und der Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam, Peter Heydenbluth, gab zu bedenken, dass nun noch einmal zusätzlich der Druck wachse, den BER fertigzustellen. Der künftige Hauptstadtflughafen ist etwa 25 Autominuten vom geplanten Standort für das Tesla-Werk entfernt.

(Quelle: rbb|24)