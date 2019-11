imago images/ Ondrej Deml Bild: imago images/ Ondrej Deml

Sa 16.11.2019 | 08:04 | Interviews

- Tschechische Bürgerplattform demonstriert gegen Babis

Am Sonnabend wird in Prag demonstriert - gegen die Regierung von Premier Andrej Babis. "Eine Millionen Augenblicke für die Demokratie" heißt jene Initiative, die zur Demo aufgerufen hat. Anne Seyfferth, Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Prag und Bratislava, sagt jedoch: Das Bündnis wird politisch momentan nichts in Tschechien ändern.